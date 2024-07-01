У Мінветеранів повідомили, коли мають відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, проєкт якого пройшов державну експертизу, мають розпочатися восени 2024 року
Про це в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун сказав в ефірі телемарафону 1 липня.
"Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - сказав посадовець.
Будівництво першої черги розпочнеться, щойно визначиться компанія-переможець тендеру.
Щодо дискусій із жителями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального цвинтаря, в. о. міністра сказав: "Наразі досі тривають дискусії різного характеру... Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи".
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
- Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. Тоді очільник уряду Денис Шмигаль казав, що відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже в першій половині 2024 року.
- 30 червня 2024 року стало відомо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу.
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