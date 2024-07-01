У Мінветеранів повідомили, коли мають відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

Про це в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун сказав в ефірі телемарафону 1 липня.

"Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - сказав посадовець.

Будівництво першої черги розпочнеться, щойно визначиться компанія-переможець тендеру.

Щодо дискусій із жителями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального цвинтаря, в. о. міністра сказав: "Наразі досі тривають дискусії різного характеру... Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи".