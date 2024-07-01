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У Мінветеранів повідомили, коли мають відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

1 липня, 2024 понедiлок
11:38
Суспільство Національне військове меморіальне кладовище, сайт

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, проєкт якого пройшов державну експертизу, мають розпочатися восени 2024 року

Зміст

Про це в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун сказав в ефірі телемарафону 1 липня.

"Можу сказати, що перші поховання 100% відбудуться цього року. Але ми ці строки будемо прискорювати, і, я думаю, на початок осені, середину осені ми почнемо ховати наших воїнів", - сказав посадовець.

Будівництво першої черги розпочнеться, щойно визначиться компанія-переможець тендеру.

Щодо дискусій із жителями села Мархалівка Гатненської територіальної громади, які виступають проти будівництва меморіального цвинтаря, в. о. міністра сказав: "Наразі досі тривають дискусії різного характеру... Я особисто їздив тричі та спілкувався з місцевими жителями. Таке враження, що ми розмовляємо різними мовами. Люди захищають ліс, місцеві жителі не хочуть чути всі аргументи".

  • Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
  • Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. Тоді очільник уряду Денис Шмигаль казав, що відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже в першій половині 2024 року.
  • 30 червня 2024 року стало відомо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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