Ексклюзив

У нас є шанси, якщо ми побудуємо солідарне суспільство: психотерапевт Кечур про Україну після війни

Ірена Моляр
16 серпня, 2025 субота
08:41
Суспільство

Якщо ми не переформатуємо суспільство, виходячи з цієї реальності, то навіть вигравши війну, не збудуємо доброго життя, а будемо приречені на нові, якісь інші революції

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Перемога полягає в тому, щоб зберегтися як нація на нашій максимально великій території, і це тільки одна частина, а друга - йти в Західний світ. Щодо нашого суспільства, то воно має бути технологічно розвинутим. Без розвитку технологій, з тим, скільки втрачено наших людей, ми не зможемо навіть загосподарювати цю землю. Це одна частина справи, а друга - справедливість. Ми повинні збудувати солідарне суспільство", - зауважив Роман Кечур.

За його словами, війна несправедлива, тому що величезна кількість людей дуже сильно постраждала від війни. Особливо, якщо взяти прифронтову смугу, де люди втратили значно більше, ніж ті, які живуть, наприклад, на заході. За винятком тих сімей, чиї рідні воюють, мають втрати, хтось загинув, поранений. Але така ситуація є більш-менш рівномірною по всій країні.

"А якщо взяти пересічну людину, наприклад, скільки людей мусило виїхати, втікати з прифронтових територій, то це на порядок більше. Іншими словами, чиясь дитина сидить в підвалі з поганим інтернетом, вчиться в школі, а чиясь ходить до школи. Зараз йде четвертий рік, а за певну кількість років ми отримуємо не лише різний рівень знань, а й різний рівень соціальних комунікаційних навичок. Якщо ти сидиш в страху, переляканий в підвалі під обстрілами, то маєш погані соціальні навички, відповідно, твої діти будуть відставати та й ті батьки менше заробляють. Тобто вони більше і більше страждають", - прокоментував психотерапевт.

На його думку, в подальшій перспективі є загроза, тому що матимемо відчуття несправедливості. Якщо ми не переформатуємо суспільство, виходячи з цієї реальності, то навіть вигравши війну,  не збудуємо доброго життя, а будемо приречені на нові, якісь інші революції.

"Нам потрібно збудувати солідарне суспільство, де люди солідарні з воїном, який прийшов додому. А він має декілька контузій, був поранений, втратив за час поки воював, наприклад, соціальні навички або професію, бо професійне середовище змінилося, а навички, які потрібні, також змінились. Він втратив знайомих, друзів, місце проживання, гроші. Якщо він прийде в суспільство, яке скаже йому, що це не наші проблеми, ми тебе туди не посилали, то тоді буде велика біда. Нам потрібно збудувати суспільство, яке буде здатне приймати цих людей, прийняти та віддати їм належне, треба вирівняти цю несправедливість. Це означає, що ті, хто більше зберігся, повинні трохи поділитися багатьма параметрами - як економічними, так і багатьма іншим, наприклад, вищі податки. Тобто це не абстракція того, що я просто буду добре ставитися до ветеранів. Я повинен докладатися, повинен за це платити у всіх різних вимірах. Якщо ми збудуємо таке суспільство, то в нас є шанси", - резюмував Кечур.

 

  • Раніше  психотерапевт Роман Кечур зауважив, що пошук внутрішнього ворога - це початок кінця, тому українське суспільство має консолідуватися, але це можливо при певному відчутті справедливості.

 

11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:21
Трамп і Путін
На Алясці, ймовірно, вдалося узгодити попереднє повітряне перемир’я перед зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - журналіст The Economist
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
09:11
Партизани розвідали ключові бази РФ в окупованому Севастополі: що там відбувається
09:00
Огляд
робот-дрононосець "Каракурт"
Дрон-пастир, який веде у бій інші безпілотники: що таке робот "Каракурт" і як він допоможе на фронті
08:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія вночі атакувала Україну дронами: під обстріл потрапили рятувальники на Запоріжжі
08:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі Сили оборони ліквідували 61 з 85 ворожих БПЛА
08:22
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 139 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
08:10
Огляд
Трамп і Путін
Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
08:08
Огляд
Військова некомпетентність, думки вояка і наше тваринне життя - 5 книг про те, як розвинути власну мудрість
08:04
OPINION
Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним
07:24
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 1010 військових
07:24
Reuters: Трамп передав Путіну листа від першої леді США щодо українських дітей
06:41
президент США Дональд Трамп
Трамп про ймовірність візиту у РФ: "Мене критикуватимуть, але це можливо"
06:29
Снайпер ЗСУ
Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км
05:09
Дональд Трамп
Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
04:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
03:28
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці: вони виступили із заявами
01:18
Ексклюзив
Люди на Алясці пам’ятають, що таке російська окупація, - речник Razom for Ukraine Гайда з мітингу в Анкориджі
00:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін не може весь час вигадувати інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої, - Портников
2025, п'ятниця
15 серпня
23:56
санкції
США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
23:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук
23:38
Ексклюзив
Трамп путін
Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
23:08
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
23:03
Ізраїль
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
21:22
сили ППО
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
21:19
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
21:11
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
21:06
"Рух" - "Оболонь", УПЛ
"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:03
Оновлено
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
20:49
Оновлено
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
20:42
Кіт Келлог
Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN
20:29
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
