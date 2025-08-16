У нас є шанси, якщо ми побудуємо солідарне суспільство: психотерапевт Кечур про Україну після війни

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Перемога полягає в тому, щоб зберегтися як нація на нашій максимально великій території, і це тільки одна частина, а друга - йти в Західний світ. Щодо нашого суспільства, то воно має бути технологічно розвинутим. Без розвитку технологій, з тим, скільки втрачено наших людей, ми не зможемо навіть загосподарювати цю землю. Це одна частина справи, а друга - справедливість. Ми повинні збудувати солідарне суспільство", - зауважив Роман Кечур.

За його словами, війна несправедлива, тому що величезна кількість людей дуже сильно постраждала від війни. Особливо, якщо взяти прифронтову смугу, де люди втратили значно більше, ніж ті, які живуть, наприклад, на заході. За винятком тих сімей, чиї рідні воюють, мають втрати, хтось загинув, поранений. Але така ситуація є більш-менш рівномірною по всій країні.

"А якщо взяти пересічну людину, наприклад, скільки людей мусило виїхати, втікати з прифронтових територій, то це на порядок більше. Іншими словами, чиясь дитина сидить в підвалі з поганим інтернетом, вчиться в школі, а чиясь ходить до школи. Зараз йде четвертий рік, а за певну кількість років ми отримуємо не лише різний рівень знань, а й різний рівень соціальних комунікаційних навичок. Якщо ти сидиш в страху, переляканий в підвалі під обстрілами, то маєш погані соціальні навички, відповідно, твої діти будуть відставати та й ті батьки менше заробляють. Тобто вони більше і більше страждають", - прокоментував психотерапевт.

На його думку, в подальшій перспективі є загроза, тому що матимемо відчуття несправедливості. Якщо ми не переформатуємо суспільство, виходячи з цієї реальності, то навіть вигравши війну, не збудуємо доброго життя, а будемо приречені на нові, якісь інші революції.

"Нам потрібно збудувати солідарне суспільство, де люди солідарні з воїном, який прийшов додому. А він має декілька контузій, був поранений, втратив за час поки воював, наприклад, соціальні навички або професію, бо професійне середовище змінилося, а навички, які потрібні, також змінились. Він втратив знайомих, друзів, місце проживання, гроші. Якщо він прийде в суспільство, яке скаже йому, що це не наші проблеми, ми тебе туди не посилали, то тоді буде велика біда. Нам потрібно збудувати суспільство, яке буде здатне приймати цих людей, прийняти та віддати їм належне, треба вирівняти цю несправедливість. Це означає, що ті, хто більше зберігся, повинні трохи поділитися багатьма параметрами - як економічними, так і багатьма іншим, наприклад, вищі податки. Тобто це не абстракція того, що я просто буду добре ставитися до ветеранів. Я повинен докладатися, повинен за це платити у всіх різних вимірах. Якщо ми збудуємо таке суспільство, то в нас є шанси", - резюмував Кечур.