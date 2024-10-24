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У населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація, залишаються 336 дітей

Катерина Ганжа
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У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками, наразі залишаються ще 290 родин, які виховують 336 дітей

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Про це повідомила в.о. начальника служби в справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ. 

"На сьогодні залишаються діти в 10 населених пунктах Донецької області, які підлягають обов’язковій евакуації в примусовий спосіб. Вони в Лиманській міській територіальній громаді, Іллінівській сільській територіальній громаді, Костянтинівській і Покровській міських територіальних громадах... Там залишаються 336 дітей, це 290 сімей", - зазначила Рижакова.

Вона також додала, що найбільше дітей, як і раніше, залишається в населених пунктах Костянтинівської та Покровської тергромад.

"У Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 180 дітей, а це 179 сімей, вони саме у Костянтинівці. У Покровській міській територіальній громаді залишаються 116 дітей, це 80 сімей. А конкретніше – саме у місті Покровську залишаються 59 дітей, це 41 сім’я і в місті Родинське – 57 дітей, а це 39 сімей», - уточнила представниця ОВА.

За її словами, евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами, яка була розпочата на Донеччині 7 квітня 2023 року, не припиняється, і за останній тиждень з регіону було вивезено ще 100 дітей, які виховуються у 77 сім’ях.

Рижакова додала, що за тиждень найбільше дітей евакуювали з Костянтинівської міської територіальної громади – 78 дітей з 59 сімей. Усі вони з Костянтинівки.

  • У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони бойових дій, живуть близько 63 тис. українців, серед яких 748 дітей.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Донеччина
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