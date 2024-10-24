У населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація, залишаються 336 дітей

Про це повідомила в.о. начальника служби в справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"На сьогодні залишаються діти в 10 населених пунктах Донецької області, які підлягають обов’язковій евакуації в примусовий спосіб. Вони в Лиманській міській територіальній громаді, Іллінівській сільській територіальній громаді, Костянтинівській і Покровській міських територіальних громадах... Там залишаються 336 дітей, це 290 сімей", - зазначила Рижакова.

Вона також додала, що найбільше дітей, як і раніше, залишається в населених пунктах Костянтинівської та Покровської тергромад.

"У Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 180 дітей, а це 179 сімей, вони саме у Костянтинівці. У Покровській міській територіальній громаді залишаються 116 дітей, це 80 сімей. А конкретніше – саме у місті Покровську залишаються 59 дітей, це 41 сім’я і в місті Родинське – 57 дітей, а це 39 сімей», - уточнила представниця ОВА.

За її словами, евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами, яка була розпочата на Донеччині 7 квітня 2023 року, не припиняється, і за останній тиждень з регіону було вивезено ще 100 дітей, які виховуються у 77 сім’ях.

Рижакова додала, що за тиждень найбільше дітей евакуювали з Костянтинівської міської територіальної громади – 78 дітей з 59 сімей. Усі вони з Костянтинівки.