У Полтаві невідомі підпалили податкову

Про це у коментарі Суспільне Полтава повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Вказано, що інцидент трапився близько 01:30. Внаслідок займання обгоріли двері головного входу у податкову та банкомат, розташований поруч.

"Найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, сліди горіння видно також на килимках", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Правоохоронці розшукують винуватців, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.