У Полтаві невідомі підпалили податкову
Вночі вівторка, 15 жовтня, невідомі підпалили вхід до приміщення управління державної податкової служби у Полтаві
Про це у коментарі Суспільне Полтава повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.
Вказано, що інцидент трапився близько 01:30. Внаслідок займання обгоріли двері головного входу у податкову та банкомат, розташований поруч.
"Найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, сліди горіння видно також на килимках", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Правоохоронці розшукують винуватців, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Раніше поліція Полтавщини встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України.
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