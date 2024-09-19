На Полтавщині двоє підлітків підпалили авто для ЗСУ, - поліція

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За словами начальника обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками "куратора", який обіцяв їм винагороду.

"Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер", – розповів Рогачов.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

У Нацполіції нагадали, що ворог використовує різні методи для дестабілізації ситуації в Україні, і закликали громадян не піддаватися на провокації спецслужб РФ, які намагаються підбурити до злочинних дій.

"Пам’ятайте: вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони України, є серйозним порушенням закону. За такі дії передбачено позбавлення волі. Не ламайте собі життя та пояснюйте про відповідальність дітям", - поінформували у поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.