На Полтавщині двоє підлітків підпалили авто для ЗСУ, - поліція
Поліція Полтавщини встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних сил України
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За словами начальника обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками "куратора", який обіцяв їм винагороду.
"Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер", – розповів Рогачов.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.
У Нацполіції нагадали, що ворог використовує різні методи для дестабілізації ситуації в Україні, і закликали громадян не піддаватися на провокації спецслужб РФ, які намагаються підбурити до злочинних дій.
"Пам’ятайте: вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони України, є серйозним порушенням закону. За такі дії передбачено позбавлення волі. Не ламайте собі життя та пояснюйте про відповідальність дітям", - поінформували у поліції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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