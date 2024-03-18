У посольстві Великої Британії в Україні назвали фейком новину про смерть Чарльза ІІІ

Про це посольство Великої Британії в Україні повідомило в соцмережі Х.

18 березня низка ЗМІ поширила інформацію про смерть британського монарха, прямого спадкоємця Єлизавети II, короля Чарльза ІІІ. Як заявили в дипломатичному представництві, ця новина не відповідає дійсності.

"Новина про смерть короля Чарльза ІІІ є фейком", - наголосили у посольстві.

5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.

18 січня стало відомо, що у короля виявили пухлину простати. У Букінгемському палаці публічно озвучили діагноз, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження. 27 січня повідомлялося, що Чарльз III пройшов курс лікування, після того як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня. А вже 4 лютого король Великої Британії відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції.