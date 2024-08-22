У Раді "Платформа за життя та мир" виключила нардепа, який підтримав заборону РПЦ

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

"Депутата Юрія Загороднього виключили з групи ПЗМЖ, за те, що підтримав заборону московських попів", - написала Геращенко.

За її словами, він єдиний з партії, хто підтримав законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні.

Зазначимо, що депутатську групу "Платформа за життя та мир" у Раді створили у 2022 році. Її головою став ексглава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, а до її складу увійшли більшість депутатів, які складали розпущену фракцію ОПЗЖ.

Законопроєкт про заборону РПЦ

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, який передбачає, що: