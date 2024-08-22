У Раді "Платформа за життя та мир" виключила нардепа, який підтримав заборону РПЦ
Народного депутата України Юрія Загороднього виключили з партії "Платформа за життя та мир" за те, що він підтримав законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.
"Депутата Юрія Загороднього виключили з групи ПЗМЖ, за те, що підтримав заборону московських попів", - написала Геращенко.
За її словами, він єдиний з партії, хто підтримав законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні.
Зазначимо, що депутатську групу "Платформа за життя та мир" у Раді створили у 2022 році. Її головою став ексглава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, а до її складу увійшли більшість депутатів, які складали розпущену фракцію ОПЗЖ.
Законопроєкт про заборону РПЦ
Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, який передбачає, що:
- Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;
- діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
- РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
- перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.
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