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У Раді "Платформа за життя та мир" виключила нардепа, який підтримав заборону РПЦ

Юлія Лаврук
22 серпня, 2024 четвер
17:38
Суспільство Юрій Завгородній

Народного депутата України Юрія Загороднього виключили з партії "Платформа за життя та мир" за те, що він підтримав законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Зміст

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

"Депутата Юрія Загороднього виключили з групи ПЗМЖ, за те, що підтримав заборону московських попів", - написала Геращенко.

За її словами, він єдиний з партії, хто підтримав законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні.

Зазначимо, що депутатську групу "Платформа за життя та мир" у Раді створили у 2022 році.  Її головою став ексглава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко, а до її складу увійшли більшість депутатів, які складали розпущену фракцію ОПЗЖ.

Законопроєкт про заборону РПЦ

Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, який передбачає, що:

  • Російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація;
  • діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
  • РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
  • перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
ОПЗЖ
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