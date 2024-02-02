У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова
У п'ятницю, 2 лютого, мережею поширювався фейк про нібито звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу", - йдеться в повідомленні.
У РНБО закликали українців довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
- 2 лютого секретар РНБО України Олексій Данілов також висловився стосовно оновленого законопроєкту про мобілізацію.
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