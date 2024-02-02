У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу", - йдеться в повідомленні.

У РНБО закликали українців довіряти лише верифікованим джерелам інформації.