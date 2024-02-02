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"Все має бути по справедливості": Данілов висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

2 лютого, 2024 п'ятниця
17:50
Війна з Росією На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

У п'ятницю, 2 лютого, секретар РНБО України Олексій Данілов висловився стосовно оновленого законопроєкту про мобілізацію

Про це Олексій Данілов заявив у ексклюзивному коментарі Українському Радіо.

За словами секретаря РНБО, усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України.

"Давайте ми будемо розуміти, що захист нашої держави – це наш обов’язок, усіх громадян нашої країни. Це обов’язок, прописаний у нашій Конституції, у відповідних нормативно-правових актах. Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни", – зауважив Данілов.

 Щодо законопроєкту про мобілізацію, секретар РНБО України наголосив у питанні справедливості.

"Головне – щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості", – йдеться у заяві Олексія Данілова.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Україна
РНБО
ЗСУ
мобілізація
Олексій Данілов
Військові новини
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