У Росії чиновники розмістили портрет порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки
Біля будівлі управління освіти в Челябінській області РФ зʼявився малюнок з американською порноакторкою Сашею Грей в образі Снігуроньки
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
У Росії, у Челябінській області місцеві чиновники розмістили на паркані поряд із будівлею управління освіти портрет колишньої американської порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки. Один з місцевих мешканців пожалівся, що Грей публічно зображена в місті.
Уже наступного дня обличчя Саші Грей зникло. Пізніше представник сільської адміністрації пообіцяв виправити непорозуміння і додав, що до такого мистецтва були байдужі всі: від співробітників культури і "навіть до депутатів".
За словами голови Агапівки Наталії Митрохіної, зображення з'явилося два тижні тому напередодні обласної зимової спартакіади "Уральська метелиця", а картинку було погоджено з районною владою. Як розповідає Митрохіна, до появи малюнка із Сашою Грей на паркані був зображений "луг із квіточками".
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