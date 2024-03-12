У Румунії задоволені змінами до законів про права нацменшин в Україні, - Стефанішина
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску позитивно оцінила імплементацію змін до українського законодавства у сфері захисту прав національних меншин
Про це за результатом переговорів із главою румунської дипломатії повідомив у Фейсбуці Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Стефанішина та Одобеску позитивно оцінили імплементацію змін до законодавства у сфері захисту прав нацменшин, що є важливим у контексті позитивного звіту Європейської комісії.
Зазначається, що віцепремʼєрка розповіла про виконання Україною рекомендацій, визначених Єврокомісією у Пакеті розширення 2023 року, зокрема ухвалені Кабміном підзаконні акти у сфері нацменшин.
Зокрема, Стефанішина поінформувала про визначення урядом переліку населених пунктів, у яких традиційно або компактно проживають нацменшини, а також методологію використання їхніх мов та порядок використання коштів у держбюджеті на заходи для реалізації їхніх прав і свобод.
"Україна заклала міцне підґрунтя для послідовної імплементації законодавства у цій сфері; ми відкриті до продовження діалогу щодо питань, які хвилюють національні меншини, на двосторонньому рівні", – підкреслила урядовиця під час онлайн-розмови.
Одобеску зі свого боку наголосила, що Румунія підтримує своєчасне затвердження ЄС переговорної рамки та скликання перших міжурядових конференцій з Україною й Молдовою. Вона висловила впевненість у стабільному впровадженні схвалених в Україні реформ, зокрема у сфері захисту прав національних меншин.
В Офіс віцепрем’єрки додали, що співрозмовниці погодилися з важливістю підтримувати динамічний темп інтеграції України до Євросоюзу та обмінялися думками щодо порядку денного засідань ЄС наступного тижня.
- 5 березня в Угорщині заявили, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива, оскільки український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті до 2015 року.
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