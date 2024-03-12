У Румунії задоволені змінами до законів про права нацменшин в Україні, - Стефанішина

Про це за результатом переговорів із главою румунської дипломатії повідомив у Фейсбуці Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Стефанішина та Одобеску позитивно оцінили імплементацію змін до законодавства у сфері захисту прав нацменшин, що є важливим у контексті позитивного звіту Європейської комісії.

Зазначається, що віцепремʼєрка розповіла про виконання Україною рекомендацій, визначених Єврокомісією у Пакеті розширення 2023 року, зокрема ухвалені Кабміном підзаконні акти у сфері нацменшин.

Зокрема, Стефанішина поінформувала про визначення урядом переліку населених пунктів, у яких традиційно або компактно проживають нацменшини, а також методологію використання їхніх мов та порядок використання коштів у держбюджеті на заходи для реалізації їхніх прав і свобод.

"Україна заклала міцне підґрунтя для послідовної імплементації законодавства у цій сфері; ми відкриті до продовження діалогу щодо питань, які хвилюють національні меншини, на двосторонньому рівні", – підкреслила урядовиця під час онлайн-розмови.

Одобеску зі свого боку наголосила, що Румунія підтримує своєчасне затвердження ЄС переговорної рамки та скликання перших міжурядових конференцій з Україною й Молдовою. Вона висловила впевненість у стабільному впровадженні схвалених в Україні реформ, зокрема у сфері захисту прав національних меншин.

В Офіс віцепрем’єрки додали, що співрозмовниці погодилися з важливістю підтримувати динамічний темп інтеграції України до Євросоюзу та обмінялися думками щодо порядку денного засідань ЄС наступного тижня.