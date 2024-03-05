Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Будапешті наразі вважають неможливою зустріч прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським
Про це угорський міністр сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда".
Сіярто стверджує, що український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті до 2015 року.
"На жаль, мусимо констатувати, що документ-відповідь, надісланий нам українськими колегами, не містить жодних зрушень у цій сфері", – зазначив він.
Сійярто додав, що офіційна відповідь буде надіслана Києву в середу.
"Поки в Україні не буде прийнято необхідне законодавство для відновлення прав угорської національної громади, умови для зустрічі на високому рівні просто не можуть бути створені", – додав угорський міністр.
- 7 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петеро Сіярто та голова Офісу президента Андрій Єрмак припустили, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- 21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Згодом в ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому".
- 29 січня до України прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто для зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Дмитром Кулебою.
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