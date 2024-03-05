Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива

Про це угорський міністр сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Сіярто стверджує, що український уряд не надав жодних пропозицій, які б містили прогрес щодо повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті до 2015 року.

"На жаль, мусимо констатувати, що документ-відповідь, надісланий нам українськими колегами, не містить жодних зрушень у цій сфері", – зазначив він.

Сійярто додав, що офіційна відповідь буде надіслана Києву в середу.

"Поки в Україні не буде прийнято необхідне законодавство для відновлення прав угорської національної громади, умови для зустрічі на високому рівні просто не можуть бути створені", – додав угорський міністр.