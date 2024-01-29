Сіярто приїхав до України та зустрівся з Кулебою і Єрмаком
У понеділок, 29 січня, до України прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто для зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Дмитром Кулебою. Перемовини будуть націлені на нормалізацію українсько-угорських відносин
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з командою", - заявив Єрмак.
Він додав, що метою перемовин з угорським очільником МЗС є нормалізація українсько-угорських відносин, зазначивши на необхідності відвертого й конструктивного діалогу.
- 11 січня повідомлялося, що Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Ужгороді зустрінуться з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
- Згодом стало відомо, що перед запланованою поїздкою до Ужгорода Сіярто отримав україномовного листа з погрозами його вбити.
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