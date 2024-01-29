Сіярто приїхав до України та зустрівся з Кулебою і Єрмаком

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з командою", - заявив Єрмак.

Він додав, що метою перемовин з угорським очільником МЗС є нормалізація українсько-угорських відносин, зазначивши на необхідності відвертого й конструктивного діалогу.