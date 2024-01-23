Сіярто перед поїздкою до Ужгорода отримав україномовного листа з погрозами його вбити , - ЗМІ

Про це повідомляє Index.

Зазначається, що 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має зустрітися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Дата угорсько-української зустрічі міністрів закордонних справ стала остаточно відомою 19 січня.

Принагідно Сіярто висловив сподівання, що на зустрічі "вдасться успішно обговорити найважливіші двосторонні питання, насамперед - прав угорської національної громади на Закарпатті", а також довгострокове майбутнє відносин між Україною та Угорщиною.

"З наближенням зустрічі представництва Міністерства закордонних справ і торгівлі в Україні отримало електронний лист, написаний українською мовою, у якому Петеру Сіярто погрожували вбивством", - зазначає Index.

"Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви думаєте, після нападів на Україну ваш міністр так просто приїде до нас? Ми так не думаємо. 29 січня його чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сійярто та щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці - ні", - йдеться в електронному листі, адресованому представництвам МЗС в Україні.

На лист відреагував Державний секретар МЗС Угорщини

Томаш Менцер написав на своїй сторінці у Фейсбук, що погроза не заважає Петеру Сіярто представляти інтереси Угорщини, і вони бачать і відчувають, що тиск зростає.

"Навіть смертельна загроза не перешкоджає Петеру Сіярто представляти угорські інтереси! Ми бачимо і відчуваємо, як тиск зростає. Польський прем'єр-міністр атакує позицію угорської мирної партії неприйнятними заявами, а міністр закордонних справ Петер Сіярто отримує погрози", - написав Томаш Менцер.

Реакція Міністерства закордонних справ Угорщини

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай прокоментував надходження листа з погрозами.

"Ми зацікавлені в тісній співпраці з Україною, і зустріч у понеділок (29 січня, - ред.) також служить цьому. Українська влада запевнила нас, що під час візиту будуть вжиті найретельніші заходи безпеки, щоб забезпечити безпечне проведення зустрічі в Ужгороді", - сказав речник МЗС.

Пацолай додав, що угорські служби також перебувають у постійному контакті з українською владою і вживають необхідних заходів захисту, щоб "українсько-угорська зустріч глав МЗС була пов’язана з реальним змістом і не інакше".