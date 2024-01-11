Кулеба та Єрмак проведуть зустріч з очільником МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Ужгороді зустрінуться з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі Суспільному.
За його словами, зустріч попередньо запланована на 29 січня.
"На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака", - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що ці переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн і стосуватимуться організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка необхідна "задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин".
- 7 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петеро Сіярто та голова Офісу президента Андрій Єрмак припустили, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
- 21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Згодом в ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому".
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