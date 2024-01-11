Кулеба та Єрмак проведуть зустріч з очільником МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі Суспільному.

За його словами, зустріч попередньо запланована на 29 січня.

"На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що ці переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн і стосуватимуться організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка необхідна "задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин".