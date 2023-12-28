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В ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому"

28 грудня, 2023 четвер
18:33
Україна Зеленський Орбан

Україна та Угорщина працюють над зустріччю Володимира Зеленського та Віктора Орбана в "найближчому майбутньому"

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він сказав про це після того, як провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", - сказав Єрмак.

І додав, що також обговорив із Сіярто просування України на євроінтеграційному шляху.

  • 21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
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