В ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому"

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він сказав про це після того, як провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", - сказав Єрмак.

І додав, що також обговорив із Сіярто просування України на євроінтеграційному шляху.