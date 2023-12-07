Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана
Міністр закордонних справ Угорщини Петеро Сіярто та голова Офісу президента Андрій Єрмак припустили, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Співрозмовники обговорили можливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери також обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції: "Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання".
Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
- Минулого тижня Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини й тому не мають бути поставлені на порядок денний.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 4 грудня надіслав листа очільникові Євроради Шарлю Мішелю з проханням не розпочинати переговори щодо вступу України до ЄС.
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