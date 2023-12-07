Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Співрозмовники обговорили можливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери також обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції: "Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання".

Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.