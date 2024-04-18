У школах Києва останній дзвоник продзвенить 31 травня
У київських школах останній дзвоник пролунає 31 травня 2024 року. Натомість свідоцтво про здобуття освіти можна буде отримати з 31 травня до 26 червня
Про це повідомляє КМДА.
"Таке рішення прийнято, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, документи про освіту пропонують видавати відповідно до такого графіка:
- з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
- з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
- з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на національний мультипредметний тест через застосунок.
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