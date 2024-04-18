У школах Києва останній дзвоник продзвенить 31 травня

Про це повідомляє КМДА.

"Таке рішення прийнято, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, документи про освіту пропонують видавати відповідно до такого графіка:

з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на національний мультипредметний тест через застосунок.