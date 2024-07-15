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У Шотландії помер евакуйований з Донеччини ведмідь Ямпіль

15 липня, 2024 понедiлок
07:49
Суспільство У Шотландії помер евакуйований з Донеччини ведмідь Ямпіль

У шотландському зоопарку помер гімалайський ведмідь на прізвисько Ямпіль, якого влітку 2022 року врятували українські військові у Донецькій області

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Про це повідомила організація UAnimals.

"Уранці 13 липня Ямполю зробили анестезію, аби перевести його в інший вольєр для подальшого лікування. Та після анестезії він не отямився, попри всі зусилля працівників і ветеринарів зоопарку Five sisters zoo", - йдеться у повідомленні.

Українські військові знайшли цього ведмедя у приватному зоопарку в Ямполі Донецької області після деокупації міста. Він був зачинений у тісному вольєрі, без їжі та води, під обстрілами.

За словами зоозахисників, Ямпіль - один із небагатьох тварин, які залишилися живими у тому звіринці.

Військові та волонтери звернулися із проханням врятувати тварину, і спільними зусиллями вдалося евакуювати Ямполя. Він був на реабілітації у притулку для ведмедів "Біла скеля" до евакуації за кордон.

Зазначається, що спочатку тварина була у Польщі, потім у Бельгії, а на початку 2024 року знайшла дім у Шотландії, в зоопарку Five Sisters Zoo.

"Саме жорстокість людей та війна принесли Ямполю купу хвороб. Після порятунку про нього дбали якнайкраще, та віддалені наслідки пережитого стресу та накопичених хвороб були непереборними", - додали в UAnimals.

  • Волонтери врятували ведмедя з приватного зоопарку деокупованого Ямполя на Донеччині. У нього була контузія та інші травми. Ведмідь не мав документів, тож його назвали Ямполем на честь місця, з якого вивезли. Спершу клишоногий проходив реабілітацію на Волині, у Луцькому зоопарку. Згодом його вивезли до Шотландії на постійне місце проживання.
Теги:
Шотландія
Війна з Росією
Донеччина
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