У січні поліція розпочне роботу в школах у прифронтових районах України

Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначено, що 402 школи забезпечать офіцерами безпеки з-поміж співробітників поліції охорони, патрульної поліції та інших підрозділів органу тимчасово. Зокрема, мова йде про заклади освіти у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях.

"Важливо, що при цьому офіцер Служби освітньої безпеки – це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів. Офіцери СОБ стануть медіаторами між адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами й дітьми та разом із педагогами працюватимуть над створенням безпечного середовища для дітей", - акцентували в Нацполіції.

Зазначено, що в зону повноважень поліцейських входитиме пропускний режим, зокрема в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі, комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їхнє припинення та затримання правопорушників.

За словами Нацполіції, одним із найголовніших моментів у роботі є спілкування з школярами про загрозу вибухонебезпечних та будь-яких невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися.

Мета цього проєкту - в умовах повномасштабної війни РФ проти України захистити дітей у школах та створити безпекове середовище після війни.

Навчання для правоохоронців, які заступатимуть на службу в закладах освіти в рамках реалізації проєкту "Офіцери служби освітньої безпеки", розпочалося з 15 січня. На їх місце потім стануть офіцери СОБ, які після оголошення набору пройдуть відбір та відповідну підготовку.