Навесні в українських школах запрацює Служба освітньої безпеки, - Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він розповів, що в українських школах формується Служба освітньої безпеки.

"Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти", - заявив прем’єр-міністр.

Водночас він додав, що присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

Також така концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну й техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації та чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.