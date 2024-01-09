Навесні в українських школах запрацює Служба освітньої безпеки, - Шмигаль
Цієї весни в Україні почне працювати Служба освітньої безпеки: у школах на службу заступлять 500 поліцейських
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він розповів, що в українських школах формується Служба освітньої безпеки.
"Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти", - заявив прем’єр-міністр.
Водночас він додав, що присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.
Також така концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну й техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації та чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.
- 7 грудня 2023 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в кожному навчальному закладі для створення безпечного середовища чергуватиме поліцейський. Там також будуть встановлені металошукачі та рамки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.16
- EUR Купівля 41.99Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе