У соціальних мережах шириться небезпечний флешмоб серед дітей, - Лубінець

Про це омбудсмен написав у Telegram.

За його словами, в межах флешмобу діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що може мати серйозні наслідки для здоров'я та життя.

"Я, як омбудсман з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції", - написав Лубінець.

Він також закликав батьків бути пильними до небезпек, що можуть чекати на дітей у соціальних мережах, і свідомо ставитися до кіберзагроз.