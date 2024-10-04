У соціальних мережах шириться небезпечний флешмоб серед дітей, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції у зв'язку з небезпечним флешмобом, який шириться серед дітей в соціальних мережах
Про це омбудсмен написав у Telegram.
За його словами, в межах флешмобу діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що може мати серйозні наслідки для здоров'я та життя.
"Я, як омбудсман з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції", - написав Лубінець.
Він також закликав батьків бути пильними до небезпек, що можуть чекати на дітей у соціальних мережах, і свідомо ставитися до кіберзагроз.
- Освітній омбудсмен заявив, що одяг для школи - це вільний вибір дитини та її батьків і порадив скаржитись, якщо учнів змушують носити форму.
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