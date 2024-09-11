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"Заходи з перевірки одягу школярів – незаконні": освітній омбудсмен порадив скаржитись, якщо учнів змушують носити форму

Олена Будько
11 вересня, 2024 середа
23:24
Суспільство

Одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків, а єдиними рекомендаціями до нього можуть бути охайність, відповідність сезону та зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Інші вимоги неприпустимі та незаконні

Зміст

На цьому наголосили у Службі освітнього омбудсмена.

Такий допис став публічною відповіддю на низку звернень до Служби освітнього омбудсмена та дописів від батьків у соцмережах щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт "білий верх, чорний низ". Також батьки повідомляють про шкільні "рейди" під час занять, коли педагогічні працівники чи адміністрація шкіл перевіряють зовнішній вигляд учнів, а через його "невідповідність" дітей не допускають або відсторонюють від певних занять.

У Службі освітнього омбудсмена зауважили, що на психологічний стан дітей в Україні впливають війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття, вимкнення світла у школі та вдома тощо. Натомість перевірки та "рейди" щодо зовнішнього вигляду учнів порушують закон, а педагогічні працівники насправді мають забезпечувати освітній процес і дбати про безпеку дітей, а не позбавляти їх права на освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов.

"Тому закликаємо педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. Не витрачайте ваш дорогоцінний час на ці непотрібні та незаконні речі! Служба освітнього омбудсмена нагадує, що одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні", – наголосили в Службі освітнього омбудсмена, порадивши виробляти рекомендації щодо одягу спільно з учнями та їхніми батьками.

Окрім того, освітній омбудсмен наголосив, що заборона відвідувати заняття через відсутність обов'язкової форми в українських реаліях ще й наражає дитину на небезпеку. Адже замість того, щоб перебувати у школі, дитина може бути будь-де, а в разі повітряної тривоги в час занять не буде під наглядом учителя в укритті. Водночас відповідальність за життя і здоров’я учня в а цей час несе людина, яка здійснила цю незаконну дію.

"Звертаємо увагу, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, - незаконний документ, який не має юридичної сили", – наголосили у Службі освітнього омбудсмена.

У разі випадків примусу носити шкільну форму або певну форму одягу можна подавати скарги щодо порушення  права дитини на освіту.

  • Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення та вручення у школах золотих та срібних медалей державного зразка
Теги:
освіта
Омбудсмен
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