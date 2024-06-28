У Сумах зафіксували опади невизначеного характеру. Деталі
Ввечері пʼятниці, 28 червня, жителі Сум поскаржились на опади невизначеного характеру
Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації.
"Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру", - йдеться у повідомленні.
У Сумській МВА наголошують, що всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Жителів закликають зберігати спокій.
Водночас дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.
- Російська армія зменшила інтенсивність обстрілів Сумщини, але продовжує тероризувати мирне населення області.
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