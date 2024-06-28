У Сумах зафіксували опади невизначеного характеру. Деталі

Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації.

"Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру", - йдеться у повідомленні.

У Сумській МВА наголошують, що всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Жителів закликають зберігати спокій.

Водночас дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.