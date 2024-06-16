Інтенсивність обстрілів Сумщини росіянами дещо зменшилась, але вздовж кордону літають БПЛА, - ОСУВ "Сіверськ"

Про це повідомив речник ОСУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо деяке зменшення кількості обстрілів, але це може бути пов'язано з погодними умовами, технічними складнощами у противника", - сказав він.

Проте росіяни продовжують тероризувати мирне населення Сумщини та перевіряти на міцність українську оборону, сковуючи Сили оборони вздовж усього кордону, зауважив речник.

"Останнім часом дуже активно застосовуються технічні засоби - і ми застосовуємо, і з боку ворога. Це безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні, засоби радіоелектронної боротьби, інші технічні засоби", - зазначив Мисник.

За його словами, завдяки технічним засобам українські військові намагаються вираховувати диверсійні групи ще на ворожій території.

Речник розповів, що по інший бік кордону є певна кількість російських військ, однак їхнього зосередження не спостерігається.