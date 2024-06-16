Інтенсивність обстрілів Сумщини росіянами дещо зменшилась, але вздовж кордону літають БПЛА, - ОСУВ "Сіверськ"
Російська армія зменшила інтенсивність обстрілів Сумщини, але продовжує тероризувати мирне населення області
Про це повідомив речник ОСУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.
"Ми бачимо деяке зменшення кількості обстрілів, але це може бути пов'язано з погодними умовами, технічними складнощами у противника", - сказав він.
Проте росіяни продовжують тероризувати мирне населення Сумщини та перевіряти на міцність українську оборону, сковуючи Сили оборони вздовж усього кордону, зауважив речник.
"Останнім часом дуже активно застосовуються технічні засоби - і ми застосовуємо, і з боку ворога. Це безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні, засоби радіоелектронної боротьби, інші технічні засоби", - зазначив Мисник.
За його словами, завдяки технічним засобам українські військові намагаються вираховувати диверсійні групи ще на ворожій території.
Речник розповів, що по інший бік кордону є певна кількість російських військ, однак їхнього зосередження не спостерігається.
- Російські терористи 14 червня атакували Шосткинську громаду Сумської області. Унаслідок цього загинула людина, ще 7 отримали поранення.
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