Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
Російські терористи продовжують знищувати цивільне населення та інфраструктуру Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли Шосткинську громаду Сумської області. Деталі не розголошуються. Відомо, що загинула одна людина.
"Четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Українців також закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- Російська окупаційна армія зранку 14 червня вдарила FPV-дроном по соціальному автобусу на Сумщині. Унаслідок цього постраждали три пасажирки.
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