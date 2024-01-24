У тимчасово окупованому Донецьку зупинився хлібзавод: ЦНС назвав причину
У тимчасово окупованому Донецьку через знеструмлення зупинився хлібзавод. На захоплених Росією територіях критично бракує енергетиків
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії. В результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, і хліб завозять у місто з Макіївки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти не можуть поновити подачу електроенергії через дефіцит працівників енергетичної галузі – їх усього 25% від потреби.
"Більшість працівників або були мобілізовані, або залишили регіон", – повідомили у Спротиві.
Бракує також інших працівників комунальної сфери, зазначили в ЦНС.
- Торік повідомлялося, що окупанти на Донеччині мобілізували майже всіх водіїв маршруток.
- 1 грудня 2023 року ЦНС повідомляв, що на окупованій Херсонщині під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів і затопила зоопарк. Частина тварин загинула, адже через брак кадрів у місцевому МНС допомогу не змогли надати вчасно.
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