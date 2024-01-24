У тимчасово окупованому Донецьку зупинився хлібзавод: ЦНС назвав причину

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії. В результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, і хліб завозять у місто з Макіївки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не можуть поновити подачу електроенергії через дефіцит працівників енергетичної галузі – їх усього 25% від потреби.

"Більшість працівників або були мобілізовані, або залишили регіон", – повідомили у Спротиві.

Бракує також інших працівників комунальної сфери, зазначили в ЦНС.