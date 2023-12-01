На Херсонщині через злочинну бездіяльність окупантів загинули тварини в зоопарку: подробиці
На тимчасово окупованій Арабатській Стрілці Херсонської області під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів і затопила зоопарк. Частина тварин загинула
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Партизани вказують на те, що в окупантів критично бракує робочої сили, а саме рятувальників, через що тваринам вчасно не надали допомогу.
"На Арабатській стрілці (ТОТ Херсонщини) сталася трагедія – під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів і затопила "Сафарі-парк". У результаті в зоопарку, який захопили росіяни, загинула частина тварин, адже через брак кадрів у місцевому МНС допомогу не змогли надати вчасно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти досі не можуть упоратись із наслідками негоди, яка вирувала наприкінці листопада: у низці підконтрольних їм населених пунктів півдня України досі немає електроенергії. На ТОТ бракує енергетиків, адже більшість із них залишили захоплений регіон.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну харківський "Фельдман Екопарк" опинився під постійними обстрілами. 4 квітня 2022 року окупанти зруйнували його. Зокрема, були пошкоджені вольєри та інфраструктура, частина тварин загинула.
- Уже 13 квітня з екопарку вдалося успішно евакуювати всіх тварин.
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