На Херсонщині через злочинну бездіяльність окупантів загинули тварини в зоопарку: подробиці

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Партизани вказують на те, що в окупантів критично бракує робочої сили, а саме рятувальників, через що тваринам вчасно не надали допомогу.

"На Арабатській стрілці (ТОТ Херсонщини) сталася трагедія – під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів і затопила "Сафарі-парк". У результаті в зоопарку, який захопили росіяни, загинула частина тварин, адже через брак кадрів у місцевому МНС допомогу не змогли надати вчасно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти досі не можуть упоратись із наслідками негоди, яка вирувала наприкінці листопада: у низці підконтрольних їм населених пунктів півдня України досі немає електроенергії. На ТОТ бракує енергетиків, адже більшість із них залишили захоплений регіон.