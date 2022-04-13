З Харківського приватного зоопарку "Фельдман Екопарк" успішно евакуювали усіх тварин
З Харківського приватного зоопарку "Фельдман Екопарк", який з початку війни перебуває під російськими обстрілами, успішно евакуювали всіх тварин
Про це повідомляє заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який брав безпосередню участь у процесі евакуації.
Як стало відомо, станом на 13 квітня усіх тварин "Фельдман Екопарк", який з 24 лютого перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, було успішно вивезено із території Харківщини.
За словами Лисенка, наразі останні дві машини із вихованцями зоопарку прямують до Хмельницького та Києва.
Частину тварин попередньо було вивезено до Одеського зоопарку.
"Усе. Місія виконана. Відправляємо вже останні дві машини на Київ та Хмельницький. Усіх тварин з Харківського екопарку вивезено. Можна видихнути", - пише заступник мера.
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