Врятовані від війни. У зоопарк Познаня евакуювали 15 тварин з заповідника під Києвом
До Польщі прибула вантажівка з шістьма левами, шістьма тиграми, двома каракалами та африканським диким собакою.
Про це Reuters повідомила представник Познанського зоопарку Малгожата Ходила, інформує Еспресо.TV
Власник заповідника звернувся за допомогою до Познанського зоопарку, щоб доставити тварин у безпечне місце. Перша спроба здійснити поїздку не вдалася після того, як вантажівка зіткнулася з російськими танками і не змогла проїхати.
Відтак, вантажівка їхала до Польщі дві доби. Їй доводилося кілька разів повертати назад через те, що дороги були підірвані і з вибоїнами і ними неможливо було їхати з таким вантажем.
Водієві допомагали троє літніх чоловіків, які не мали досвіду поводження з дикими тваринами. Зараз вони повернулися до Києва, щоб захищати своє місто.
Всі тварини, включаючи тигренят, пережили довгу подорож, але зоопарк найбільше переймався 17-річною тигрицею, яка виглядала дуже втомленою.
Відпочивши у Познані, частина тварин можуть вирушити далі на захід. Бельгійський заповідник заявив, що прийме шість левів та африканського дикого собаку.
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