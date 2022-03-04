Врятовані від війни. У зоопарк Познаня евакуювали 15 тварин з заповідника під Києвом

Про це Reuters повідомила представник Познанського зоопарку Малгожата Ходила, інформує Еспресо.TV

Власник заповідника звернувся за допомогою до Познанського зоопарку, щоб доставити тварин у безпечне місце. Перша спроба здійснити поїздку не вдалася після того, як вантажівка зіткнулася з російськими танками і не змогла проїхати.

Відтак, вантажівка їхала до Польщі дві доби. Їй доводилося кілька разів повертати назад через те, що дороги були підірвані і з вибоїнами і ними неможливо було їхати з таким вантажем.



Водієві допомагали троє літніх чоловіків, які не мали досвіду поводження з дикими тваринами. Зараз вони повернулися до Києва, щоб захищати своє місто.

Всі тварини, включаючи тигренят, пережили довгу подорож, але зоопарк найбільше переймався 17-річною тигрицею, яка виглядала дуже втомленою.

Відпочивши у Познані, частина тварин можуть вирушити далі на захід. Бельгійський заповідник заявив, що прийме шість левів та африканського дикого собаку.

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