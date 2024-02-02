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"У вас руки в крові": республіканці розкритикували Цукерберга за те, що Facebook не може захистити дітей від булінгу

2 лютого, 2024 п'ятниця
10:57
Суспільство Марк Цукерберг

Конгрес США розкритикував лідерів соцмереж через ризики, які їхні продукти становлять для молоді, зокрема неможливість запобігти булінгу, що призводить до суїцидів

Про це повідомляє FOX NEWS.

Керівники найбільших соціальних мереж Meta, TikTok, Snap, Discord і X, раніше відомого як Twitter, виступили перед юридичним комітетом Сенату США. На заході Big Tech були присутні також сім’ї тих дітей, хто постраждав або загинув від дій у соціальних мережах.

Конгрес провів багато слухань технічних керівників. Але присутність такої кількості батьків у залі викликала безпрецедентне відчуття терміновості справи. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко дорікнув генеральному директору Meta Марку Цукербергу на початку слухань Big Tech.

"Містер Цукерберг, ви та компанії перед нами. Я знаю, що ви цього не хочете, але ваші руки в крові. У вас є продукт, який вбиває людей", — заявив високопоставлений член юридичного комітету Сенату Грем.

Грем посилався на представника штату Південна Кароліна Брендона Гаффі, який подав до суду на Instagram після того, як його 17-річний син Гевін покінчив життя самогубством після того, як став жертвою групи вимагачів з Нігерії, яка діяла через додаток, що належить Meta.

"Вони погрожували молодому чоловікові, що якщо він не дасть грошей, вони викриють фото. Він дав їм гроші, але цього було замало. Вони погрожували, і він убив себе. Вони погрожували Гаффі та його сину. Це виродки. За будь-яким відомим визначенням", - сказав Грем.

Грем зазначив, що Конгрес вжив заходів для регулювання розповсюдження сигарет, тютюну і алкоголю, вогнепальної зброї та вибухових речовин, але компанії соціальних мереж значною мірою захищені від притягнення до відповідальності.

Як пише CNN, генеральний директор Meta Марк Цукерберг встав, щоб попросити вибачення перед родинами в кімнаті слухань.

"Мені шкода за все, через що ви всі пройшли. Ніхто не повинен проходити через те, через що страждали ваші родини, і саме тому ми інвестуємо так багато, і ми збираємося продовжувати докладати зусиль у всій галузі, щоб переконатися, що нікому не доведеться проходити через те, через що довелося страждати вашим родинам", - сказав він.

Цукерберг заявив, що за останні вісім років вони створили понад 30 різних інструментів, ресурсів і функцій, за допомогою яких батьки можуть встановлювати часові обмеження для своїх підлітків, користуючись їхніми додатками, бачити, за ким вони стежать або можуть повідомляти про булінг.

"Психічне здоров’я є складним питанням, і наявні наукові дослідження не показали причинно-наслідкового зв’язку між використанням соціальних мереж і погіршенням психічного здоров’я молодих людей. Нещодавній звіт Національної академії наук оцінив понад 300 досліджень і виявив, що дослідження "не підтримують висновок про те, що соціальні медіа спричиняють зміни в психічному здоров’ї підлітків, а також припустив, що соціальні медіа можуть принести значні позитивні переваги, коли молоді люди використовують їх для самовираження, дослідження та спілкування з іншими", — наголосив він.

Цукерберг додав, що компанія продовжить стежити за дослідженням і використовувати його, щоб інформувати про подальші дії. Гарантування безпеки людей було проблемою з моменту появи Інтернету. 

"Оскільки злочинці розвивають свою тактику, ми повинні розвивати наші засоби захисту, щоб відповідати вимогам правоохоронних органів, знаходити зловмисників і допомогти притягнути їх до відповідальності. Але важка реальність полягає в тому, що незалежно від того, скільки ми інвестуємо або наскільки ефективними є наші інструменти, завжди є більше. Завжди є, чому навчитися та зробити більше вдосконалень", - підсумував Цукерберг.
 

Теги:
Марк Цукерберг
республіканці
США
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