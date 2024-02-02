"У вас руки в крові": республіканці розкритикували Цукерберга за те, що Facebook не може захистити дітей від булінгу

Про це повідомляє FOX NEWS.

Керівники найбільших соціальних мереж Meta, TikTok, Snap, Discord і X, раніше відомого як Twitter, виступили перед юридичним комітетом Сенату США. На заході Big Tech були присутні також сім’ї тих дітей, хто постраждав або загинув від дій у соціальних мережах.

Конгрес провів багато слухань технічних керівників. Але присутність такої кількості батьків у залі викликала безпрецедентне відчуття терміновості справи. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко дорікнув генеральному директору Meta Марку Цукербергу на початку слухань Big Tech.

"Містер Цукерберг, ви та компанії перед нами. Я знаю, що ви цього не хочете, але ваші руки в крові. У вас є продукт, який вбиває людей", — заявив високопоставлений член юридичного комітету Сенату Грем.

Грем посилався на представника штату Південна Кароліна Брендона Гаффі, який подав до суду на Instagram після того, як його 17-річний син Гевін покінчив життя самогубством після того, як став жертвою групи вимагачів з Нігерії, яка діяла через додаток, що належить Meta.

"Вони погрожували молодому чоловікові, що якщо він не дасть грошей, вони викриють фото. Він дав їм гроші, але цього було замало. Вони погрожували, і він убив себе. Вони погрожували Гаффі та його сину. Це виродки. За будь-яким відомим визначенням", - сказав Грем.

Грем зазначив, що Конгрес вжив заходів для регулювання розповсюдження сигарет, тютюну і алкоголю, вогнепальної зброї та вибухових речовин, але компанії соціальних мереж значною мірою захищені від притягнення до відповідальності.

Як пише CNN, генеральний директор Meta Марк Цукерберг встав, щоб попросити вибачення перед родинами в кімнаті слухань.

"Мені шкода за все, через що ви всі пройшли. Ніхто не повинен проходити через те, через що страждали ваші родини, і саме тому ми інвестуємо так багато, і ми збираємося продовжувати докладати зусиль у всій галузі, щоб переконатися, що нікому не доведеться проходити через те, через що довелося страждати вашим родинам", - сказав він.

Цукерберг заявив, що за останні вісім років вони створили понад 30 різних інструментів, ресурсів і функцій, за допомогою яких батьки можуть встановлювати часові обмеження для своїх підлітків, користуючись їхніми додатками, бачити, за ким вони стежать або можуть повідомляти про булінг.

"Психічне здоров’я є складним питанням, і наявні наукові дослідження не показали причинно-наслідкового зв’язку між використанням соціальних мереж і погіршенням психічного здоров’я молодих людей. Нещодавній звіт Національної академії наук оцінив понад 300 досліджень і виявив, що дослідження "не підтримують висновок про те, що соціальні медіа спричиняють зміни в психічному здоров’ї підлітків, а також припустив, що соціальні медіа можуть принести значні позитивні переваги, коли молоді люди використовують їх для самовираження, дослідження та спілкування з іншими", — наголосив він.

Цукерберг додав, що компанія продовжить стежити за дослідженням і використовувати його, щоб інформувати про подальші дії. Гарантування безпеки людей було проблемою з моменту появи Інтернету.

"Оскільки злочинці розвивають свою тактику, ми повинні розвивати наші засоби захисту, щоб відповідати вимогам правоохоронних органів, знаходити зловмисників і допомогти притягнути їх до відповідальності. Але важка реальність полягає в тому, що незалежно від того, скільки ми інвестуємо або наскільки ефективними є наші інструменти, завжди є більше. Завжди є, чому навчитися та зробити більше вдосконалень", - підсумував Цукерберг.

