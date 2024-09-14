У Великих Гуляках на Київщині в приватному будинку сталася пожежа: загинула жінка
13 вересня о 21:20 у с. Великі Гуляки сталася пожежа. Горів будинок і господарча споруда поруч, внаслідок чого загинула жінка
Про це повідомляє ДСНС.
Площа пожежі у будинку становила 78 м², також поряд палала господарча споруда.
Рятувальники знайшли тіло жінки 1962 р.н.
Пожежу ліквідовано о 23:30. Залучались 11 рятувальників і 3 одиниці техніки.
Причини встановлюють.
- Напередодні увечері у Хмельницькій області сталася пожежа зі смертельними наслідками. Загинуло двоє дітей віком 8 та 5 років.
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