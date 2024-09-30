У вересні в столиці зафіксували 11 температурних рекордів

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за їхніми даними, 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.

Мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 °С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9 °С.

До того ж 28 вересня мінімальна температура у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5 °С - попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0 °С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати й склала 23,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1927 року на 2,0 °С, а кліматичну норму – на 9,9 °С.

Всього за місяць у столиці було встановлено 11 температурних рекордів.