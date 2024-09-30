У вересні в столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Упродовж вересня в Києві було зафіксовано одинадцять температурних рекордів. Зокрема, в останні дні місяця їх встановлено ще три
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, за їхніми даними, 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.
Мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 °С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9 °С.
До того ж 28 вересня мінімальна температура у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5 °С - попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0 °С.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати й склала 23,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1927 року на 2,0 °С, а кліматичну норму – на 9,9 °С.
Всього за місяць у столиці було встановлено 11 температурних рекордів.
- За даними синоптикині Наталки Діденко, відчутне зниження температури повітря в столиці ймовірне 2 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе