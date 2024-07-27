У яких регіонах та коли чекати дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
У неділю, 28 липня, на заході Україні очікують грозові дощі, які у ніч на 29 липня підуть на північну частину України. Температура повітря у неділю буде високою - до +33...+36 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Вже завтра до наших західних кордонів наблизиться атмосферний фронт. Він принесе аж ввечері в неділю грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину", - йдеться у повідомленні.
Вже у ніч на 29 липня дощі підуть на північну частину України, а протягом 29 липня підуть далі на схід. За словами синоптикині, значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі.
Температура повітря у неділю, 28 липня, буде високою. Протягом дня очікується +29...+33 °C, у південній частині України - +32...+36 °C.
Водночас Діденко наголошує, що у понеділок у більшості областей України температура знизиться до +20...+26 °C.
"Лише південь та схід втримають сильну спеку до +30+35 °C, але й туди вже у вівторок прийде температурна поміркованість до +25+28 °C", - додала синоптикиня.
Погода у столиці
У Києві завтра, 28 липня, буде сухо та +30...+32 °C. У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою, а вдень 29 липня температура повітря очікується до +24...+26 °C.
- Відчутне зниження температури повітря в Україні можна буде очікувати на початку нового тижня. Проте на вихідних прогнозується спекотна та суха погода.
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