У застосунку "Дія" вже одружилися 219 пар, - Мінцифри
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від дня запуску функції "Шлюб онлайн" в українському застосунку "Дія" одружилися вже понад 200 пар
Про це він заявив в ефірі телемарафону 17 вересня.
"У "Дії" вже одружилося 219 пар, 2800 пар подали заявку на одруження онлайн", - сказав Федоров.
Міністр також зауважив, що документ про одруження надходить у сам застосунок, за потреби фізичний документ висилається поштою.
Водночас голова Мінцифри відзначив, що одруження в Дії стало "позитивним мемом, цікавим інструментом для посту в соціальних мережах".
За словами Федорова, 750 тисяч разів через додаток зробили пропозиції іншій людині. Водночас 90 тисяч людей сказали "так" на ці пропозиції.
- Нагадаємо, 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.53
- Актуальне
- Важливе