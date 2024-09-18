У застосунку "Дія" вже одружилися 219 пар, - Мінцифри

Про це він заявив в ефірі телемарафону 17 вересня.

"У "Дії" вже одружилося 219 пар, 2800 пар подали заявку на одруження онлайн", - сказав Федоров.

Міністр також зауважив, що документ про одруження надходить у сам застосунок, за потреби фізичний документ висилається поштою.



Водночас голова Мінцифри відзначив, що одруження в Дії стало "позитивним мемом, цікавим інструментом для посту в соціальних мережах".

За словами Федорова, 750 тисяч разів через додаток зробили пропозиції іншій людині. Водночас 90 тисяч людей сказали "так" на ці пропозиції.