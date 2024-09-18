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У застосунку "Дія" вже одружилися 219 пар, - Мінцифри

Світлана Кравченко
18 вересня, 2024 середа
07:55
Суспільство подружжя

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від дня запуску функції "Шлюб онлайн" в українському застосунку "Дія" одружилися вже понад 200 пар

Зміст

Про це він заявив в ефірі телемарафону 17 вересня.

"У "Дії" вже одружилося 219 пар, 2800 пар подали заявку на одруження онлайн", - сказав Федоров.

Міністр також зауважив, що документ про одруження надходить у сам застосунок, за потреби фізичний документ висилається поштою.

Водночас голова Мінцифри відзначив, що одруження в Дії стало "позитивним мемом, цікавим інструментом для посту в соціальних мережах".

За словами Федорова, 750 тисяч разів через додаток зробили пропозиції іншій людині. Водночас 90 тисяч людей сказали "так" на ці пропозиції.

  • Нагадаємо, 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
Теги:
Україна
Технології
Дія
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