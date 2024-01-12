У Житомирі зникло світло: міськрада назвала причину
Станом на вечір п'ятниці, 12 січня, у Житомирі була знеструмлена 21 трансформаторна підстанція
Про проблеми з електроенергією Житомирська міська рада повідомила
"Наразі у Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Працюють енергетики обленерго та комунальники. Струм у шести підстанціях вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох", - йдеться у заяві о 18:26.
Як пише "Суспільне", у Житомирі сталась аварія, її ліквідовують. У Житомиробленерго не надали детальну інформацію, але порадили абонентам переглядати списки відключень на сайті "Житомиробленерго".
- Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, через бойові дії в Україні знеструмлено 409 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині й Херсонщині.
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