У Житомирі зникло світло: міськрада назвала причину

Про проблеми з електроенергією Житомирська міська рада повідомила

"Наразі у Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Працюють енергетики обленерго та комунальники. Струм у шести підстанціях вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох", - йдеться у заяві о 18:26.

Як пише "Суспільне", у Житомирі сталась аварія, її ліквідовують. У Житомиробленерго не надали детальну інформацію, але порадили абонентам переглядати списки відключень на сайті "Житомиробленерго".