Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували

Про це заявив премʼєр-міністр Угорщини Гергей Гуляш.

"Україна, яка прагне вступити до Європейського Союзу, заблокувала іноземні, зокрема угорські, новинні сайти, оскільки вони наважилися критично висловлюватися про політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, а також наважилися зобразити Європейський Союз і НАТО як роздроблені (!) і не надто ефективні організації", – написав він.

Будапешт загалом заблокував 12 українських медіа, серед них ТСН, hromadske, "Українська правда", NV та LB.ua.

"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" або навіть хоче її читати. Однак суверенна країна повинна дати адекватну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку. А якщо роздробленість Європейського Союзу в Україні є приводом для державної цензури, то настав час Україні відмовитися від наміру приєднатися до ЄС. З приєднанням України ЄС стане ще більш роздробленим", – висловився Гуляш.

За його словами, Будапешт вводить "дзеркальні заходи", "дотримуючись принципу взаємності".

Реакція МЗС

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав відповідні заходи Будапешта блокуванням для угорців фактової журналістики.

"Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до фактової журналістики. Але для них, чим далі від істини, тим краще", – написав він у Х.