Україна буде однією з найспекотніших європейських країн: Наталка Діденко розповіла про погоду 28 серпня
Протягом дня середи, 28 серпня, максимальна температура у більшості областей України сягне +30...+35 градусів °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у південній частині України можливі короткочасні грозові дощі, які зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем. Завдяки цьому температура повітря подекуди знизиться до +28...+30 °C. Втім, більшість території й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.
Також виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні.
Погода в столиці
У Києві 28 серпня буде сухо, температура підніметься до +33 °C. Можливий поривчастий вітер.
"Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода, лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки, якраз на початок навчального року. Проте загалом спека ще в Україні триватиме", - додала синоптикиня.
- Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зафіксувало, що липень 2024 року став найспекотнішим за всю 175-річну історію агентства, і 14-м місяцем поспіль із рекордною спекою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе