Американські вчені назвали цьогорічний липень найспекотнішим за останні 175 років
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зафіксувало, що липень 2024 року став найспекотнішим за всю 175-річну історію агентства, і 14-м місяцем поспіль із рекордною спекою
Про це пише Voice of America.
Так, у щомісячному кліматичному звіті агентства керівник відділу екологічної інформації NOAA Карін Глісон заявила, що липень 2024 року був на 0,03 °C теплішим, ніж липень 2023 року.
Національні центри екологічної інформації NOAA (NCEI) повідомили, що на більшій частині земної поверхні температура минулого місяця була вищою за середню, за винятком Аляски, півдня Південної Америки, східної Росії, Австралії та західної Антарктиди. В Африці, Азії та Європі був найтепліший липень за всю історію спостережень. У Північній Америці був другий найтепліший липень.
Як виявили науковці, температура поверхні світового океану в липні була другою найтеплішою за всю історію спостережень, завершивши серію з 15 поспіль рекордно теплих місяців.
У більшості районів температура поверхні моря була вищою за середню, тоді як у тропічній східній частині Тихого океану та південно-східній частині Тихого океану вона була нижчою за середню.
За даними NCEI, у січні-липні 2024 року глобальна температура поверхні Землі була на 1,28 градуса за Цельсієм вищою за середній показник XX століття, що є найтеплішою температурою за цей період за всю історію спостережень. Цей показник був досягнутий в Африці, Європі та Південній Америці, де в січні-липні були зафіксовані найтепліші температури за всю історію спостережень.
Глобальний щорічний температурний рейтинг NCEI вказує на 77% ймовірність того, що 2024 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень, і 100% ймовірність того, що він увійде до п'ятірки найспекотніших.
- 17 липня у столиці України зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня 2024 року - температура повітря сягнула 35,6 °C.
- За даними Служби зі зміни клімату Євросоюзу Copernicus, 21 липня став найспекотнішим днем за всю історію спостережень.
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