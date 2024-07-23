Кліматологи з Copernicus назвали 21 липня найспекотнішим днем за всю історію спостережень
За даними Служби зі зміни клімату Євросоюзу Copernicus, неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень
Про це повідомляє Reuters.
У Copernicus підтвердили, що згідно з даними спостережень, які ведуться з 1940 року, в неділю була побита рекордна середньодобова температура.
Так, у неділю середня температура приземного шару повітря у світі сягнула 17,09 °C, що трохи вище за попередній рекорд, встановлений у липні минулого року - 17,08 °C (62,74 градусів за Фаренгейтом).
Торік рекорд був побитий чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, коли зміни клімату, спричинені спалюванням викопного палива, призвели до екстремальної спеки у Північній півкулі.
Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року - 13 місяців поспіль - тепер вважається найспекотнішим на планеті, якщо порівнювати з відповідним місяцем у попередні роки.
На думку деяких вчених, 2024 рік може перевершити 2023 рік і стати найспекотнішим за всю історію спостережень, оскільки зміни клімату і природний погодний феномен Ель-Ніньо, який закінчився у квітні, призвели до ще більшого підвищення температури цього року.
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У понеділок, 3 червня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомила, що феномен Ель-Ніньо, який характеризується підвищенням температури у світі, може змінитися більш прохолодним Ла-Ніньо до кінця року.
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