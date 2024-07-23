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Головна Наука Кліматологи з Copernicus назвали 21 липня найспекотнішим днем за всю історію спостережень

Кліматологи з Copernicus назвали 21 липня найспекотнішим днем за всю історію спостережень

Марія Науменко
23 липня, 2024 вiвторок
15:54
Наука спека в Європі

За даними Служби зі зміни клімату Євросоюзу Copernicus, неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У Copernicus підтвердили, що згідно з даними спостережень, які ведуться з 1940 року, в неділю була побита рекордна середньодобова температура.

Так, у неділю середня температура приземного шару повітря у світі сягнула 17,09 °C, що трохи вище за попередній рекорд, встановлений у липні минулого року - 17,08 °C (62,74 градусів за Фаренгейтом). 

Торік рекорд був побитий чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, коли зміни клімату, спричинені спалюванням викопного палива, призвели до екстремальної спеки у Північній півкулі.

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року - 13 місяців поспіль - тепер вважається найспекотнішим на планеті, якщо порівнювати з відповідним місяцем у попередні роки.

На думку деяких вчених, 2024 рік може перевершити 2023 рік і стати найспекотнішим за всю історію спостережень, оскільки зміни клімату і природний погодний феномен Ель-Ніньо, який закінчився у квітні, призвели до ще більшого підвищення температури цього року.

  • У понеділок, 3 червня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомила, що феномен Ель-Ніньо, який характеризується підвищенням температури у світі, може змінитися більш прохолодним Ла-Ніньо до кінця року.

Теги:
Світ
ЄС
екологія
глобальне потепління
клімат
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