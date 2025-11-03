Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
Для мене Україна - це люди, які там воюють. Ті патріоти. Для мене Україна - це ті люди, які приймають мене з відкритими обіймами в кожному селі. Ті, котрі годують мене. Оце і є Україна
Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.
Вона розказала, що це за країна - Україна, на її думку.
"Світ контрастів. Гігантських контрастів. Але знаєш що? Для мене Україна - це люди, які там воюють. Ті патріоти. Для мене Україна - це ті люди, які приймають мене з відкритими обіймами в кожному селі. Ті, котрі годують мене. Оце і є Україна. Я знаю таку болючу Україну", - заявила Зах.
Волонтерка додала, що її колись мріється побачити ту гарну, мирну Україну, але поки що не час.
"Я завжди кажу: українці - це прекрасні люди. Тільки от десь домішався цей російський чинник, через який іноді буває прикро. Україна має величезний потенціал. Україна - це світ людей дії, людей, які хочуть щось робити. І саме цю частину України треба розповідати, показувати і підносити", - сказала вона.
На її думку, до цього треба прагнути.
"Іноді, знаєш, хлопці мене перевіряють. Ага, полька - зараз ми їй щось скажемо, подивимось, як відреагує. Або починають такі, знаєш, націоналістичні промови, повчають.. Україна…. Кажу: Сонце, ти хочеш мене вчити любити Україну? Хочеш показати, як треба любити Україну? Зробите, що я. Залиш дітей, віддай усі свої гроші на допомогу. Бо ваше завдання - не шукати ворога. Ваше завдання - зробити так, щоб кожен захотів стати українцем. Оце і є завдання націоналіста - не шукати ворога, не шукати, з ким посперечатися чи кого звинуватити, а зробити так, щоб усі хотіли бути українцями", - підсумувала Зах.
