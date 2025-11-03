Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Ексклюзив

Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
07:50
Суспільство

Для мене Україна - це люди, які там воюють. Ті патріоти. Для мене Україна - це ті люди, які приймають мене з відкритими обіймами в кожному селі. Ті, котрі годують мене. Оце і є Україна

Зміст

Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

Вона розказала, що це за країна - Україна, на її думку.

"Світ контрастів. Гігантських контрастів. Але знаєш що? Для мене Україна - це люди, які там воюють. Ті патріоти. Для мене Україна - це ті люди, які приймають мене з відкритими обіймами в кожному селі. Ті, котрі годують мене. Оце і є Україна. Я знаю таку болючу Україну", - заявила Зах.

Волонтерка додала, що її колись мріється побачити ту гарну, мирну Україну, але поки що не час.

"Я завжди кажу: українці - це прекрасні люди. Тільки от десь домішався цей російський чинник, через який іноді буває прикро. Україна має величезний потенціал. Україна - це світ людей дії, людей, які хочуть щось робити. І саме цю частину України треба розповідати, показувати і підносити", - сказала вона.

На її думку, до цього треба прагнути.

"Іноді, знаєш, хлопці мене перевіряють. Ага, полька - зараз ми їй щось скажемо, подивимось, як відреагує. Або починають такі, знаєш, націоналістичні промови, повчають.. Україна…. Кажу: Сонце, ти хочеш мене вчити любити Україну? Хочеш показати, як треба любити Україну? Зробите, що я. Залиш дітей, віддай усі свої гроші на допомогу. Бо ваше завдання - не шукати ворога. Ваше завдання - зробити так, щоб кожен захотів стати українцем. Оце і є завдання націоналіста - не шукати ворога, не шукати, з ким посперечатися чи кого звинуватити, а зробити так, щоб усі хотіли бути українцями", - підсумувала Зах.

Теги:
Україна
волонтери
військові
волонтери і війна
Люди змін з Лесею Вакулюк
землетрус
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
21:41
Сергій "Африка" Матіясевич
Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
21:20
Ексклюзив
Україна Польща
Поляки завжди намагатимуться допомогти Україні, - волонтерка з Польщі
21:10
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
20:59
Ексклюзив
Олександр Краєв
Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв
20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
Більше новин
