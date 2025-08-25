Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр. Приймають тих, хто рятується з прифронтових територій Синельниківщини. Якщо буде потреба – й з Донеччини. Вже розгорнули 76 ліжок, а за необхідності кількість збільшать до 200. Є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір. Створені умови для людей з інвалідністю", – написав він.

За його словами, в цьому пункті люди можуть перебувати лише три дні. За цей час вони мають зареєструватися й оформити виплати, а також отримати юридичні, психологічні, медичні послуги. Потім евакуйовані мають вирішити, куди рухатися далі.

Чиновник нагадав, що ВПО приймають Київщина, Рівненщина й Кіровоградщина. Можливість розселення залишається й у місцях тимчасового проживання на Дніпровщині.

Наприкінці минулого тижня в Мінрозвитку повідомили, що Україна готується до евакуації 237 тис. людей, серед них — майже 17 200 дітей.

"Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували винятково тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби", - сказав очільник відомства Олексій Кулеба.