Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр для переселенців із Синельниківського району Дніпровщини, а також із Донеччини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр. Приймають тих, хто рятується з прифронтових територій Синельниківщини. Якщо буде потреба – й з Донеччини. Вже розгорнули 76 ліжок, а за необхідності кількість збільшать до 200. Є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір. Створені умови для людей з інвалідністю", – написав він.
За його словами, в цьому пункті люди можуть перебувати лише три дні. За цей час вони мають зареєструватися й оформити виплати, а також отримати юридичні, психологічні, медичні послуги. Потім евакуйовані мають вирішити, куди рухатися далі.
Чиновник нагадав, що ВПО приймають Київщина, Рівненщина й Кіровоградщина. Можливість розселення залишається й у місцях тимчасового проживання на Дніпровщині.
Наприкінці минулого тижня в Мінрозвитку повідомили, що Україна готується до евакуації 237 тис. людей, серед них — майже 17 200 дітей.
"Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували винятково тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби", - сказав очільник відомства Олексій Кулеба.
- Раніше цього місяця розпочали обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб із низки населених пунктів Добропільської громади Донецької області.
