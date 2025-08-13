Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей

Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
15:22
Війна з Росією евакуація

Розпочато обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб із низки населених пунктів Добропільської громади Донецької області

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади", - написав він.

За даними чиновника, там проживають близько 1150 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - написав Філашкін.

Новини
Україна
Донеччина
Азербайджан Вірменія
Автор Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
спека
Автор Ольга Бабишена
11 серпня, 2025 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати посилення спеки
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська: поранено чотирьох правоохоронців
16:06
Оновлено
Шабунін
ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
16:00
OPINION
Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
15:54
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
15:48
Ексклюзив
Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко
15:43
мзс Росії
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
15:42
Трамп на даху
"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
15:37
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:16
Латвія
Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
15:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
15:01
Білорусь військові навчання
Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"
14:52
З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"
14:39
Оновлено
Зеленський Трамп
Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
14:21
Дональд Трамп
"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
14:01
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
14:00
OPINION
План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?
13:49
NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння
Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю
13:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп наодинці з Путіним у кімнаті – прямий шлях до катастрофи, а лідери Європи планують розмову з президентом США напередодні. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
13:36
Естонія
Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата
13:17
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
13:09
Обласна МСЕК
ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
13:08
Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
12:58
Оновлено
Лавров
Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
12:51
Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку
12:40
Ексклюзив
ЗСУ
"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
12:35
російський диктатор Володимир Путін
Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
12:32
"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
12:05
OPINION
Пастки Аляски
12:03
спека
Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня
11:53
Ексклюзив
Ядерне роззброєнні в Україні у 1990-ті рр.
"В України були опції": дослідниця Буджерин розповіла, чи міг Київ зберегти ядерну зброю після проголошення незалежності
11:36
Оновлено
Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
11:29
Ексклюзив
Трамп і Путін
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
11:28
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу
11:27
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
10:54
Оновлено
Херсонська область
Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських
10:41
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко
10:40
Відключення електроенергії
Українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень: ситуація в енергосистемі 13 серпня
10:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
10:18
"Матері світла": як мами загиблих Героїв знаходять сили жити далі
