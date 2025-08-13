Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей
Розпочато обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб із низки населених пунктів Добропільської громади Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.
"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади", - написав він.
За даними чиновника, там проживають близько 1150 дітей.
"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - написав Філашкін.
- Минулого тижня на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 19 сіл Лиманської громади.
