Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади", - написав він.

За даними чиновника, там проживають близько 1150 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - написав Філашкін.