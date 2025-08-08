На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 19 сіл Лиманської громади
У пʼятницю, 8 серпня, примусову евакуацію родин із дітьми оголосили для 19 населених пунктів Лиманської громади Донецької області
Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.
Рішення щодо примусової евакуації сьогодні ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади", – уточнив Філашкін.
За його словами, нині в цих 19 селах орієнтовно живуть 109 дітей.
"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – додав він.
