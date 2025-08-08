На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 19 сіл Лиманської громади

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

Рішення щодо примусової евакуації сьогодні ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади", – уточнив Філашкін.

За його словами, нині в цих 19 селах орієнтовно живуть 109 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – додав він.

