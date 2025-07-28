Як проходить евакуація цивільного населення з прифронтових громад Дніпропетровщини: голова гуманітарної місії "Проліска"
Були дні, коли всі транзитні центри Дніпропетровщини були переповнені, і людей не було де залишати
Про це в етері Громадського радіо розповів голова гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.
"Крім Донеччини, дуже важка ситуація і в прикордонних прифронтових громадах Дніпропетровської області. Це Новопавлівська, Великомихайлівська, Маломихайлівська, Межівська, Словʼянська громади. Через постійні обстріли КАБами та наближення лінії фронту зі сторони Донецької області ситуація дуже важка", - розповів він.
За словами голови гуманітарної місії, люди з Донецької та Дніпропетровської областей, яких централізовано евакуюють, направляються до транзитних центрів на Дніпропетровщині:
"Перший основний транзитний центр розташований у Павлограді, де людей реєструють на різні гуманітарні програми. Евакуйовані можуть отримати психологічну допомогу, непродовольчі товари. І тих, в кого немає житла — спрямовують по території Дніпропетровщини та в інші регіони України в місця тимчасового поселення".
Євген Каплін додав: "Відколи відбувається загострення на лінії фронту на цьому напрямку, щоденно ми спостерігаємо, що транзитні пункти на території Дніпропетровської області переповнені. Тільки через павлоградський транзит щоденно проходять від 150 до 300 і більше людей. Були дні, коли всі три транзити Дніпропетровської області були повністю переповнені і взагалі не було місць, де залишати людей".
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