Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, передача коштів стала можливою завдяки співпраці Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.

ДБР розслідує схеми легалізації майна, пов'язані з низкою суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на організацію азартних ігор онлайн. Розслідування показало, що деякі з цих суб'єктів діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.

Крім того, з'ясувалось, що онлайн-казино має зв'язки з представниками Росії, російським капіталом, а також підсанкційними суб'єктами.

Розслідування ДБР проводиться в рамках кримінального провадження за фактами:

фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу (ч. 4 ст. 110-2 КК України);

легалізації майна (ч. 2 ст. 209 КК України);

створення та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України;

бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).

"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.