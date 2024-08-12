Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією
Суд ухвалив рішення про передачу Національному агентству з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з РФ
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Згідно з повідомленням, передача коштів стала можливою завдяки співпраці Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.
ДБР розслідує схеми легалізації майна, пов'язані з низкою суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на організацію азартних ігор онлайн. Розслідування показало, що деякі з цих суб'єктів діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.
Крім того, з'ясувалось, що онлайн-казино має зв'язки з представниками Росії, російським капіталом, а також підсанкційними суб'єктами.
Розслідування ДБР проводиться в рамках кримінального провадження за фактами:
- фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу (ч. 4 ст. 110-2 КК України);
- легалізації майна (ч. 2 ст. 209 КК України);
- створення та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України;
- бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).
"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.
- 31 липня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням відомства.
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