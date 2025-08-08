"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк
Росія розгорнула нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), спрямовану на дискредитацію зусиль України щодо повернення полонених та зниклих безвісти
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, ворог поширює фейкові заяви про те, що Україна начебто не хоче повертати своїх громадян, а також намагається маніпулювати почуттями рідних полонених, створюючи протестні настрої та штучні конфлікти під час масових заходів. Частину цієї дезінформації підхоплюють навіть українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підсилюючи негативний фон.
За його словами, такі дії спрямовані на розкол суспільства.
"В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі — зруйнувати нашу єдність", - написав Лубінець.
Він закликав українців довіряти лише офіційній інформації державних органів і брати участь лише в законних акціях, які не можуть бути використані ворогом. У випадку підозрілих закликів або спроб контакту з невідомими особами варто негайно поінформувати правоохоронців або СБУ.
Омбудсман наголосив, що Україна активно працює над поверненням усіх полонених, і лише спільна позиція та єдність можуть цьому допомогти, попри намагання РФ зірвати або дискредитувати ці процеси.
- 3 липня стало відомо, що російська агентура вимагає від родичів військовополонених надсилати листи зі звинуваченнями української влади. Вони обіцяють включити їхніх рідних у списки на обмін в обмін на такі дії.
- Наприкінці липня президент Зеленський анонсував кілька етапів обмінів.
