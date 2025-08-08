"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, ворог поширює фейкові заяви про те, що Україна начебто не хоче повертати своїх громадян, а також намагається маніпулювати почуттями рідних полонених, створюючи протестні настрої та штучні конфлікти під час масових заходів. Частину цієї дезінформації підхоплюють навіть українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підсилюючи негативний фон.

За його словами, такі дії спрямовані на розкол суспільства.

"В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі — зруйнувати нашу єдність", - написав Лубінець.

Він закликав українців довіряти лише офіційній інформації державних органів і брати участь лише в законних акціях, які не можуть бути використані ворогом. У випадку підозрілих закликів або спроб контакту з невідомими особами варто негайно поінформувати правоохоронців або СБУ.

Омбудсман наголосив, що Україна активно працює над поверненням усіх полонених, і лише спільна позиція та єдність можуть цьому допомогти, попри намагання РФ зірвати або дискредитувати ці процеси.