Україна отримала ще 14 швидких від донорів UNITED24
Українські заклади охорони здоровʼя отримали ще 14 автомобілів швидкої допомоги, придбаних за внески донорів ініціативи UNITED24
Про це інформує МОЗ.
Йдеться про 4 машини переднього приводу та 10 – повного приводу на загальну вартість понад 39 млн грн. Вони обладнані всім необхідним для евакуації та порятунку людей, зокрема, засобами забезпечення дихальної підтримки, приладами для інфузії, засобами моніторингу життєво важливих параметрів та засобами для реанімаційних заходів.
Вказано, що швидкі отримають лікарні Одеської, Львівської, Вінницької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Хмельницької, Чернігівської областей та Києва.
"Захищати здоровʼя українців – наш пріоритет. Цього разу передали 14 машин швидкої допомоги нашим медикам, які дуже потребують "реанімації на колесах". Адже з початку повномасштабного вторгнення потреба в таких авто суттєво зросла, тому що через бойові дії їх систематично пошкоджують або повністю знищують. Саме тому ці закупівлі дуже важливі для країни", - сказав генеральний директор МЗУ Едем Адаманов.
- Раніше Україна отримала дві броньовані автівки швидкої медичної допомоги, придбані коштом UNITED24. Це останні машини з партії. Усього таких закупили 13 штук.
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