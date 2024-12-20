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Україна планує відкрити два нових консульства у Польщі

Катерина Ганжа
20 грудня, 2024 п'ятниця
14:00
Суспільство МЗС України

Міністерство закордонних справ України має намір відкрити дві додаткові консульські установи у польських містах Жешув та Познань, а також розширювати консульську присутність у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції

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Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Очільник МЗС зазначив, що сьогодні у Польщі проживає друга за чисельністю українська громада – і автохтонна, і вимушено новоприбулих громадян України.

"Ми говоримо про приблизно 1 млн осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані. І ми підвищимо у статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.

Він також додав, що МЗС планує відкрити додаткові консульські установи в тих країнах, де наразі перебуває найбільша кількість громадян України. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.

  • Раніше повідомлялося, що Україна за останній рік відкрила 7 нових посольств в Африці.
Теги:
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Світ
Польща
Словаччина
Франція
Румунія
МЗС
Німеччина
МЗС України
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