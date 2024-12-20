Україна планує відкрити два нових консульства у Польщі
Міністерство закордонних справ України має намір відкрити дві додаткові консульські установи у польських містах Жешув та Познань, а також розширювати консульську присутність у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
Очільник МЗС зазначив, що сьогодні у Польщі проживає друга за чисельністю українська громада – і автохтонна, і вимушено новоприбулих громадян України.
"Ми говоримо про приблизно 1 млн осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані. І ми підвищимо у статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.
Він також додав, що МЗС планує відкрити додаткові консульські установи в тих країнах, де наразі перебуває найбільша кількість громадян України. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.
- Раніше повідомлялося, що Україна за останній рік відкрила 7 нових посольств в Африці.
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