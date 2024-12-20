Україна планує відкрити два нових консульства у Польщі

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Очільник МЗС зазначив, що сьогодні у Польщі проживає друга за чисельністю українська громада – і автохтонна, і вимушено новоприбулих громадян України.

"Ми говоримо про приблизно 1 млн осіб. Ми будемо посилювати нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані. І ми підвищимо у статусі наше консульство у Гданську до Генерального консульства", - зазначив Сибіга.

Він також додав, що МЗС планує відкрити додаткові консульські установи в тих країнах, де наразі перебуває найбільша кількість громадян України. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.