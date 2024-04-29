Україна поінформувала Раду Європи про тимчасовий відступ від Конвенції з прав людини

Заяву опубліковано на сайті РЄ.

Зазначається, що на період воєнного стану влада може здійснювати наступні заходи:

примусово відчужувати майно для потреб держави,

запроваджувати комендантську годину,

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

запроваджувати заборону на мирні зібрання й мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де запроваджено воєнний стан.

Заяву було подано ще 4 квітня, але оприлюднили її лише зараз.