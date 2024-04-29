Україна поінформувала Раду Європи про тимчасовий відступ від Конвенції з прав людини
Українська влада поінформувала Раду Європи про відступ від деяких положень Конвенції про захист прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом
Заяву опубліковано на сайті РЄ.
Зазначається, що на період воєнного стану влада може здійснювати наступні заходи:
- примусово відчужувати майно для потреб держави,
- запроваджувати комендантську годину,
- встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,
- запроваджувати заборону на мирні зібрання й мітинги.
Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.
Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де запроваджено воєнний стан.
Заяву було подано ще 4 квітня, але оприлюднили її лише зараз.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України"
- Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.
- 25 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що Україна працює над тим, аби громадяни могли оновити військово-облікові дані в консульських установах.
- 26 квітня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи лише на території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе